الجيش الملكي يفوز على المريخ ويصعد لدوري المجموعات بأبطال أفريقيا

صعد فريق الجيش الملكي المغربي لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على المريخ السوداني بنتيجة 0/2، مساء اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات، على ملعب مولاي الحسن.

سجل هدفي فريق الجيش الملكي المغربي، أحمد حمودان في الدقيقة 44 وجويل بيا في الدقيقة 61.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

صعود ساجرادا الأنجولي لدور المجموعات

صعد فريق ساجرادا إسبرانسا الأنجولي، إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري في إياب دور 32 للمسابقة القارية، مساء اليوم الأحد.

وتمكن ساجرادا من تعويض خسارته 0-1 أمام إينوجو رينجرز في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الترشح لدور المجموعات، بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويأتي تأهل ساجرادا ليعيد البسمة للجماهير الأنجولية، التي شعرت بخيبة أمل عقب خروج بترو أتلتيكو دي لواندا المفاجئ والمبكر من دور 32 أمام مانيما أنيون الكونغولي.