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ثقافة وفنون

عرض مسرحية "حلم ليلى" بأكاديمية الفنون اليوم

عرض حلم ليلى، فيتو
عرض حلم ليلى، فيتو

يقدم فريق العرض المسرحي “حلم ليلى” في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، مشاركته ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات غير التقليدية، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حيث يقدم العرض بقاعة “الدائري” بالمعهد. 

عرض حلم ليلى 

عرض “حلم ليلى” يأتي عن نص "الأيام المخمورة" للكاتب سعد الله ونوس، بطولة فاتن سعيد، هبة الكومي، مصطفى رأفت، عمر سلطان. 

مخرج منفذ العرض ريم حمدي، إعداد موسيقي ودعاية أحمد رشدي، إضاءة أحمد الرمادي، ملابس لبنى المنسي، دراماتورج ليديا فاروق ومحمد حسن، إخراج ليديا فاروق. 

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