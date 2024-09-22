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رياضة

اتحاد الجزائر يفوز على الملعب التونسي 0/2 ويصعد لدور المجموعات في الكونفدرالية

اتحاد الجزائر، فيتو
اتحاد الجزائر، فيتو

حقق فريق اتحاد الجزائر فوزا في الوقت القاتل على ضيفه فريق الملعب التونسي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت في ملعب ميلود هدفي، في إطار إياب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة يصعد فريق اتحاد الجزائر لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن كان خاسرا لقاء الذهاب في تونس بهدف دور رد أمام الملعب التونسي.

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ونشر كاف بيانا رسميا أعلن من خلاله إقامة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وحجزت 10 فرق مكانها في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وعلى رأسها النادي الأهلي حامل اللقب وبيراميدز.

ويشارك 16 فريقا في دور المجموعات، الذي يتكون من 4 مجموعات تضم كل منها 4 فرق من 4 مستويات على حسب تصنيف الأندية المتأهلة.

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