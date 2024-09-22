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رياضة

ساجرادا يصعد لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب رينجرز

ساجرادا، فيتو
ساجرادا، فيتو

تأهل فريق ساجرادا إسبرانسا الأنجولي، إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري في إياب دور 32 للمسابقة القارية، مساء اليوم الأحد.

وتمكن ساجرادا من تعويض خسارته خارج ملعبه 0-1 أمام إينوجو رينجرز في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة  الترشح لدور المجموعات، بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ساجرادا يعوض خروج بترو أتلتيكو 

ويأتي تأهل ساجرادا ليعيد البسمة للجماهير الأنجولية، التي شعرت بخيبة أمل عقب خروج بترو أتلتيكو دي لواندا المفاجئ والمبكر من دور 32 أمام مانيما أنيون الكونغولي.

 

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ساجرادا إينوجو رينجرز دوري أبطال أفريقيا

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