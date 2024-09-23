الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مخطط مجلس علام للاستمرار فى قيادة الجبلاية حتى يناير.. الفشل يلاحق اتحاد الكرة.. وفضائح المنتخبات وغياب التخطيط حدث ولا حرج

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

لا حديث يعلو داخل اتحاد الكرة عن مخطط المجلس الحالى برئاسة جمال علام فى التباطؤ من أجل تأجيل إقامة الانتخابات الجديدة لاختيار المجلس الجديد حتى يناير المقبل من أجل كسب وقت لاستعادة ثقة الجمعية العمومية من جديد وسط فشل يلاحق مركب المجلس الحالى الذى تبعثرت أوراقه وتفرق أعضاؤه بين هنا وهناك بحثًا عن مصالحهم الشخصية دون وجود أى مخطط تماما لإنقاذ مستقبل الكرة المصرية الذى باتت تحكمه الضبابية على كافة المستويات.

اتحاد الكرة يعانى من أزمة مالية طاحنة وفقًا لمصادر داخل الجبلاية برهنتها منح العاملين هذا الشهر نصف رواتبهم بشكل أكد للجميع أن استمرار المجلس الحالى سيقود لمزيد من الكوارث الإدارية، خاصة وأن هناك من هو داخل المجلس الحالى يطمح فى الوصول لمقعد الرئيس، بل بدأ ترتيباته السرية لتحقيق هدفه وهو ما دفع البعض الآخر فى الجبهة المنافسة للتصدى مبكرًا له أيضا فى ظل الحرب المشتعلة للوصول إلى مقعد رئيس اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.

اتحاد الكرة بدلًا من البحث عن أسباب جوهرية لحالة الترهل التى باتت تصيب الكرة المصرية تحت إدارته بالفشل التام لا يبحث سوى عن مصالحه وسط غياب تام للتخطيط بشأن مستقبل المنتخبات الوطنية، حيث جاءت انتصارات المنتخب الأول فقط تحت قيادة حسام حسن لتخمد نار الفتنة مؤقتًا داخل أروقة اتحاد الكرة، والتى اشتعلت بسبب حالة التخبط التى يعانى منها الجميع داخل الجبلاية.

المنتخبات الوطنية مع المجلس الحالى تسير من سيئ إلى أسوأ، حيث فشلت جميع المنتخبات سواء الأول أو الأولمبى أو حتى الشباب بجانب فشل منتخب الصالات، وأيضا منتخب الكرة النسائية، ولم يعد هناك جديد يقدمه المجلس الحالى الذى يتمسك مسئولوه بالبقاء فى مناصبهم لتحقيق مزيد من المكاسب والشو الإعلامى وسط مطالب جماهيرية، ومن قبل أعضاء الجمعية العمومية برحيلهم بعد أن أثبتت التجربة فشلهم التام فى إدارة سفينة الكرة المصرية، وتحديدا على الصعيد التسويقى والاستثمارى والاقتصادى.

 

اتحاد الكرة جمال علام الجبلاية المنتخبات الوطنية

مواد متعلقة

وكيل ميكالي في اتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

مجلس الجبلاية يعلن غدا موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

زغلول صيام يكشف عن رئيس رابطة أندية الدوري القادم.. ومجلس الجبلاية يحتاج "ضبط مصنع"!!

الأكثر قراءة

خلال شهرين، عطل يضرب شبكة فودافون

صاحب آراء جريئة وغنى له الكثيرون، 84 عاما على ذكرى رحيل شاعر العامية سيد حجاب

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

اليوم، تدشين خدمة جديدة بمترو الخط الثالث والقطار الكهربائي

مؤشر الذهب العالمي يتلون بالأخضر بحركة التداولات لهذا السبب

تجمع مبالغ من الأهالي، مدارس تمريض تحت بير السلم بالقليوبية

مباحث الجيزة تكثف جهودها للقبض على لص السيارات بالهرم (صور)

عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف سر غضب الخطيب قبل السوبر الإفريقي

منوعات

المزيد

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

ماسك يعلن أجندة الرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى المريخ

180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية