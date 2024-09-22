مطار برج العرب الدولي يفوز بجائزة الفئة الثالثة للسلامة على مستوى قارة أفريقيا
حصل مطار برج العرب الدولي، على جاهزة الفئة الثالثة، لجوائز السلامة لهذا العام 2014 على مستوى قارة أفريقيا، وذلك في التصنيف الذي أقامه المجلس الدولي للمطارات في أفريقيا ACI Africa، تحت عنوان "التميز في إدارة الطوارئ والمرونة بالمطارات".
جوائز الفئة الثالثة لجوائز السلامة
جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة الثالثة والثلاثين للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا ACI Africa، والمنعقد في جوهانسبرج، خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري.
المجلس الدولي للمطارات في أفريقيا
وجاء تكريم مطار برج العرب على هامش حفل العشاء الذي أقامه المجلس الدولي للمطارات في أفريقيا ACI Africa، احتفاءا بنجاح أعمال الجمعية لهذا العام، حيث تسلم جائزة فوز مطار برج العرب كابتن خالد الألفي مساعد رئيس مجلس إدارة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وأشاد المجلس الدولي للمطارات في أفريقيا ACI Africa، عن بالجهود التي تبذل داخل هذه المطارات في وضع معايير عالية لإدارة الطوارئ في المطارات في جميع أنحاء القارة، حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على التزام وتفاني هذه المطارات لضمان السلامة والمرونة في عملياتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.