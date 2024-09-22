پايرن ميونخ يكشف عن مصير نجميه نوير ومولر

أكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أنه سيتم حسم مستقبل الثنائي مانويل نوير وتوماس مولر بهدوء.

وتنتهي عقود الثنائي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، علما بأنهما قررا الاعتزال الدولي عقب نهاية منافسات "يورو 2024".

وقال فرويند، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا نحتاج إلى الحديث كثيرا عن مانويل وتوماس، نحن في محادثات جيدة معهما".

وأضاف: "يمران بحالة جيدة حقا في الوقت الحالي، لقد حققا بداية جيدة للموسم مع الفريق، ونحن سعداء بوجودهما معنا".

وختم: "سنتحدث معهما بهدوء في الأسابيع والأشهر المقبلة، لمعرفة خططهما وكيف ينظران إلى أدوارهما مع الفريق".