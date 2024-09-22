الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

أسعار شقق مشروع صبا "Saba" بالتوسعات الشمالية في أكتوبر (صور)

شقق صبا, فيتو
شقق صبا, فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن أسعار شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل ،ضمن مشروع صبا "Saba" بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

مشروع "صبا" يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا.

ونستعرض أسعار الشقق كالتالي:

ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 )، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسعار شقق سكن لكل المصريين 6 أكتوبر المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية شقق سكن لكل المصريين وزارة الاسكان

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

منافس الأهلي، العين يتقدم على أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات الإنتر وميلان في ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية