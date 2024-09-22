الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أشهر صناع الموسيقى والغناء بمصر والعالم العربي في "معكم منى الشاذلي"

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة استثنائية يومي الأربعاء والخميس المقبلين على قناة "ON"، أشهر وأهم صناع الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي خلال السنوات الماضية وهم الملحن الشهير عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين والملحن مدين والموزع توما.

يدور اللقاء حول الكثير من كواليس صناعة الأغاني الشهيرة التي لاقت جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بالإضافة إلى مواقف وحكايات بين النجوم الأربعة في عالم الموسيقى والشعر والغناء.

يكشف الضيوف الأربعة عن مفاجآت تتعلق بأغان شهيرة قدموها مع مطربين كبار منهم عمرو دياب وشيرين ومحمد حماقي وغيرهم.

علاقات الصداقة

ويتناول اللقاء علاقة الصداقة بين النجوم الأربعة رغم التنافس في العمل والرغبة في نجاح كل منهم والتي لم تفسد علاقتهم مطلقًا.

ويقدم كل منهم بمصاحبة كورال موسيقي من جامعة عين شمس شارك في اللقاء بعض الأغاني التي قدموها مؤخرًا والتي تفاعل معها الجمهور في الاستوديو، كما يتفاعل مع الحكايات والمواقف الكوميدية أو الصعبة التي واجهها كل منهم أو واجهوها معًا خلال مشوارهم في عالم الموسيقى والغناء.

ويشارك الضيوف معًا في فاصل من اللعب والمرح في جزء من اللقاء تنافسوا فيه على الفوز بمشاركة الجمهور الذي انقسم في تشجيع كل منهم أثناء اللعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى المذيعة مني الشاذلي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

الحمكدار عبد الباسط حمودة في ضيافة منى الشاذلي

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

منافس الأهلي، العين يتقدم على أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات الإنتر وميلان في ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية