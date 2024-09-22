أشهر صناع الموسيقى والغناء بمصر والعالم العربي في "معكم منى الشاذلي"

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة استثنائية يومي الأربعاء والخميس المقبلين على قناة "ON"، أشهر وأهم صناع الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي خلال السنوات الماضية وهم الملحن الشهير عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين والملحن مدين والموزع توما.

يدور اللقاء حول الكثير من كواليس صناعة الأغاني الشهيرة التي لاقت جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بالإضافة إلى مواقف وحكايات بين النجوم الأربعة في عالم الموسيقى والشعر والغناء.

يكشف الضيوف الأربعة عن مفاجآت تتعلق بأغان شهيرة قدموها مع مطربين كبار منهم عمرو دياب وشيرين ومحمد حماقي وغيرهم.

علاقات الصداقة

ويتناول اللقاء علاقة الصداقة بين النجوم الأربعة رغم التنافس في العمل والرغبة في نجاح كل منهم والتي لم تفسد علاقتهم مطلقًا.

ويقدم كل منهم بمصاحبة كورال موسيقي من جامعة عين شمس شارك في اللقاء بعض الأغاني التي قدموها مؤخرًا والتي تفاعل معها الجمهور في الاستوديو، كما يتفاعل مع الحكايات والمواقف الكوميدية أو الصعبة التي واجهها كل منهم أو واجهوها معًا خلال مشوارهم في عالم الموسيقى والغناء.

ويشارك الضيوف معًا في فاصل من اللعب والمرح في جزء من اللقاء تنافسوا فيه على الفوز بمشاركة الجمهور الذي انقسم في تشجيع كل منهم أثناء اللعب.