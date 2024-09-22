الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد ثروت رجل أعمال متقاعد في رابع حلقات مسلسل "ديبو"

محمد ثروت؛ فيتو
محمد ثروت؛ فيتو

حل الفنان محمد ثروت، كضيف شرف، على رابع حلقات مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، والتي تم طرحها مؤخرا، عبر منصة "يانغو بلاي".

رجل أعمال متقاعد

جسد "ثروت" خلال أحداث العمل دور رجل أعمال متقاعد يُدعى "مستر رؤوف" ويعشق الخضوع لجلسات المساج.

ففي الحلقة الرابعة قرر "مستر رؤوف" الذهاب ليلا إلى فندق الحيوانات الذي يعمل فيه "ديبو" والذي يجسده الفنان محمد أنور، ليقوم بإحدى جلسات المساج على يد كلبة..

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت ظهور أربع ضيوف شرف هم زينة، وأكرم حسني، وإياد نصار، ومصطفى غريب.

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل ديبو 

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

محمد ثروت الفنان محمد ثروت مسلسل ديبو الفن اخبار الفن

الأكثر قراءة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

عدلي القيعي يكشف مشكلة درع الدوري الجديد وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

الكونفيدرالية، المصري يطيح بالهلال الليبي بضربات الترجيح ويتأهل لدور المجموعات

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

منوعات

المزيد

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية انقلاب السيارة في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وتفريج الهموم

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية