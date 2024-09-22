محمد ثروت رجل أعمال متقاعد في رابع حلقات مسلسل "ديبو"

حل الفنان محمد ثروت، كضيف شرف، على رابع حلقات مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، والتي تم طرحها مؤخرا، عبر منصة "يانغو بلاي".

رجل أعمال متقاعد

جسد "ثروت" خلال أحداث العمل دور رجل أعمال متقاعد يُدعى "مستر رؤوف" ويعشق الخضوع لجلسات المساج.

ففي الحلقة الرابعة قرر "مستر رؤوف" الذهاب ليلا إلى فندق الحيوانات الذي يعمل فيه "ديبو" والذي يجسده الفنان محمد أنور، ليقوم بإحدى جلسات المساج على يد كلبة..

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت ظهور أربع ضيوف شرف هم زينة، وأكرم حسني، وإياد نصار، ومصطفى غريب.

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.