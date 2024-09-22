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مستشفى أشمون العام تحقق إنجازا طبيا جديدا في تركيب أنبوب التغذية المعدية

مستشفى أشمون العام
مستشفى أشمون العام تحقق إنجاز طبي جديد في تركيب أنبوب التغذي

 تمكن فريق طبي بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية تحت إشراف مدير المستشفى، الدكتور إبراهيم السيد ناصر، من إجراء عملية تركيب أنبوب تغذية معدية باستخدام منظار المعدة.

 

جراحة للمرة الأولى بمستشفى عام

 وقام بالجراحة الدكتور أحمد هلال محجوب، رئيس قسم الأمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها بمستشفى عام.

حيث كان يعاني المريض من حالة ما بعد توقف عضلة القلب نتيجة صدمة كهربائية، كان في حالة خضرية vegetative state ملازمًا للفراش منذ أكثر من شهر، حيث فقد القدرة على البلع. ويعد هذا الإجراء تقدميًا، مما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى تغذية بديلة.

وفي إطار ذلك، أعلنت مستشفى أشمون عن توفر الأنبوبة المعدية وجاهزيتها لاستقبال المرضى من جميع أنحاء المحافظة الذين يحتاجون إلى هذا الإجراء.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.                

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