الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
ads

يختتم خلال الساعات القليلة المقبلة  موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

وأوضح مصدر بالتعليم العالي أنه من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من كافة المراجعات النهائية وذلك خلال الساعات المقبلة.

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات 

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية:

التحويل بين الكليات الجامعية:

• سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

ويبحث عدد من الطلاب عن شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي وغلق باب التحويلات على موقع التنسيق.

شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب

وأوضح مصدر بالتعليم العالي أنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة، بشرط أن يستكمل الطالب عاما دراسيا كاملا، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالتحويل بين الكليات أبرزها:

نجاح الطالب، وألا يكون صدر بحقه قرار فصل من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وأن يكون حسن السمعة والسير والسلوك، وألا تكون هناك عقوبات تأديبية موقعة عليه، بجانب أن يكون محققًا  لكافة الاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية في هذا الشأن، بجانب أن يكون التحويل وفقا للتخصصات المتاحة من قبل الجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب التحويل بين الكليات المعاهد العالية المعاهد العالية الخاصة طلاب المرحلة الثالثة مرحلة تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق

مواد متعلقة

معهد بحوث الإلكترونيات يطور منظومة تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد بتقنية الواقع الافتراضي

وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مؤسسة التايمز البريطانية

اليوم ختام تسجيل طلاب المرحلة الثالثة في تقليل الاغتراب والتحويلات

المصرية للمطارات تُنفذ برنامجا تدريبيا لطلاب كلية الإعلام بالجامعة البريطانية

شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب

موعد إرسال مكتب التنسيق الكشوف النهائية لطلاب المرحلة الثالثة للكليات

التعليم العالي يشهد ختام المؤتمر الأول للاتحاد الرياضي للجامعات المصرية

غدا آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتسجيل في تقليل الاغتراب

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

منافس الأهلي، العين يتقدم على أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات الإنتر وميلان في ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية