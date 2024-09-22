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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بتزوير محررات رسمية بالمعادي لدور نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت الدائرة 15 جنايات القاهرة، نظر المتهم بتزوير محررات رسمية، للخامس من دور نوفمبر المقبل، وذلك بعد طلب دفاعه أجلا للاطلاع.

وأُحيل المتهم محمد أحمد عبد الحميد لمحاكمة عاجلة، لاتهامه بتزوير محررات رسمية في المعادي وذلك بغرض التربح المادي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه والذي شغله منذ عام 2005 في تزوير العديد من أوراق التحريات ونسبها زورًا إلى معاوني مباحث المعادي المقدم أحمد بهجت والرائد إسلام سعيد؛ حيث قام بإرفاق تلك المحاضر المزورة في العديد من القضايا بالاتفاق مع آخرين دون علم وحدة المباحث بها ودون صدورها عنها.

وبينت التحقيقات أن عدد من المتضررين بداية من عام 2022 تقدموا بعدد من البلاغات ضد المتهم، وبعد تحقيقات نيابة المعادي في تلك البلاغات برئاسة المستشار أسامة علام؛ رئيس النيابة تم القبض على المتهم محمد عبد الحميد وعزله من منصبه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن التوقيعات بالأوراق مزورة وقد تم اصطناعها من قبل المتهم , كما توصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتزوير عدد من المستندات وارفاقها بالقضايا أرقام: "2817 لعام 2020 اداري المعادي، القضية رقم 4474 لعام 2019 إداري المعادي، القضية رقم 2422 لسنة 2021 إداري المعادي، والقضية رقم 7416 لعام 2020 جنح المعادي واصطناعها بالكامل وأنه هو من قام بوضع تلك المستندات المزورة في ملفات تلك القضايا للتربح من وظيفته بالاتفاق مع آخرين.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم زور مستندات بالقضية رقم 2422 لعام 2021 ؛ فضلا عن تزوير الأوراق بطريق الاصطناع في عدد من القضايا التابعة لدائرة المعادي.

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