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جميعهن سيدات، أسماء مصابات حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

اسماء مصابي حادث
اسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء المصابات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصا جميعهن سيدات.

أسماء مصابات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابات كلا من زينب ممدوح عبدالغني، 38 سنة، وسعاد جابر سامي، 35 سنة، وسليمة محمد راضي، 38 سنة، وزينب محمد على، 23 سنة، وغالية سعد عبدالعظيم، 40 سنة.

كما أصيبت كل من: منه عيد جابر، 42 سنة، وايمان محمد على، 21 سنة، وشقيتها غادة، 45 سنة، ونورا جابر أبوالدسوقي، 35 سنة، وحبيبة عيد نادي، 42 سنة، ونجلاء مغني كامل، 30 سنة، وفرحه جمال السيد 18 سنة، وحمدية على، 22 سنة، وعلية صابر، 23 سنة، مقيمات جميعا بقرية برطباط التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل إحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

َتم نقل المصابات إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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