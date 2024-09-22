التنمية المحلية: توفير 5 آلاف قطعة أرض بالمحافظات لمشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في مؤتمر ملتقى بناة مصر 2024 تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في ملتقي بناة مصر في نسخته التاسعة تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"، لما يمثله من حدث هام لدعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص في جميع المجالات.

وردًا على سؤال خلال جلسة العمل الاولي للمؤتمر حول مستجدات " حياة كريمة " أكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " هي أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية في تاريخها ويتم تنفيذها في ١٤٧٧ قرية ضمن المرحلة الأولي منها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن مبادرة " حياة كريمة " تجربة تنموية رائدة تلقي اهتمام مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة " حياة كريمة" غيرت وجه القري المستهدفة سواء في تحسين حياة المواطنين للأفضل وتوفير جميع الخدمات الأساسية من صرف صحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لهم والخدمات التي يطلبونها من الجهاز الإداري للدولة سواء البريد أو الشهر العقاري والاحوال المدنية وخدمات الادارة المحلية والصحة والزراعة والتضامن وعدم تحمل مشقة التوجه الي المراكز والمدن للحصول علي تلك الخدمات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حيث تم الانتهاء من تشييد وإنشاء كافة المشروعات المستهدفة في قرى المرحلة الأولى وجاري الانتهاء من تشغيل عدد من المشروعات وتوفير بعض المعدات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلي أن الوزارة انتهت من تنفيذ ٣٣٢ مجمع خدمات حكومية في القرى الرئيسية المستهدفة والتي تضم كل منها كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنين في القري من الجهاز الإداري للدولة وجاري تشغيل كافة تلك المجمعات تباعًا.

وفيما يخص الاستعدادات الجارية في الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة قالت الدكتورة منال عوض أن الوزارة انتهت بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الإداري وإعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة، كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات حوالي 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لإقامة المشروعات.



حياة كريمة

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن " حياة كريمة " غيرت مستوي المرافق والبنية التحتية والطرق الداخلية علي مستوي القري والاتصالات والغاز الطبيعي، مشيرة الي انه تم الانتقال الآن الي محور التنمية البشرية في قري " حياة كريمة " في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تم التوقيع مع وزارت التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر حيث وتستهدف الحضانات تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنيًا على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنيًا وزارة التربية والتعليم، وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها.

المنتدى الحضري العالمي

وحول آخر مستجدات المنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد بالقاهرة شهر نوفمبر القادم.. أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية استضافة مصر للمنتدى، والمُقرَر انعقاده بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، والذي يعد ثاني اهم مؤتمر علي أجندة الامم المتحدة، لافتة إلى أن مصر تسعي من هذا المؤتمر إلى إبراز التجربة المصرية لحل مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة في جميع المحافظات حيث يعد ذلك إنجازًا كبيرًا حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

