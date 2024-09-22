الأحد 22 سبتمبر 2024
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سياسة

نقيب الصحفيين: مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيقدّم كل الخدمات للأعضاء "أونلاين"

برتوكول التحول الرقمي
برتوكول التحول الرقمي لنقابة الصحفيين، فيتو

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مشروع التحوّل الرقمي المتكامل الذي وقعت النقابة عقده اليوم، يحتوي ميزات عديدة، تعمل على تسهيل كافة الخدمات على النقابة والأعضاء، سواءً الاشتراكات السنوية، وطرق الدفع المختلفة، واشتراكات مشروع العلاج، وخدمات مشروع العلاج المختلفة، وغير ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع عقود المشروع، اليوم، أن تكلفة المشروع تنقسم إلى جزئين؛ الأول هو تكلفة المشروع نفسه، والثاني هو الاستضافة والمتابعة والصيانة والدعم التقني، وهو المشروع الذي تعمل عليه النقابة منذ شهر فبراير الماضي، ما يعني 7 أشهر من العمل، والذي مقررًا أن ينطلق نهاية العام الجاري.

وأكد "البلشي" أن المشروع يتمثّل في تطبيق هاتف محمول "أبلكيشن"، يُقدّم جميع الخدمات للأعضاء، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة وتحديثه.

 

وتابع: "جميع الخدمات المالية على تطبيق الهاتف المحمول ستكون متوافقة مع فوري أو إنستا باي، لتسهيل خطوات الدفع".

وأوضح نقيب الصحفيين أن "الأبلكيشن" سيعمل على إرسال الإشعارات الأعضاء، مثل الأخبار اليومية للنقابة، والمؤتمرات الصحفية، ودعوات الجمعية العمومية، ومشروع العلاج، والمعاشات، والرحلات، والتدريب، والاشتراك السنوي، وغير ذلك.

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