14 صورة ترصد فعاليات اليوم الدراسي الأول بمدارس الإسكندرية

شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد بمدارس الإسكندرية، عددا من الفعاليات المختلفة خاصة لطلاب الـkg والصفوف الأولى من التعليم الأساسي، حيث بلغ عدد المدارس في المحافظة نحو 2900 مدرسة.

وترصد فيتو بالصور فعاليات اليوم الأول من بدء العام الدراسي.

علم مصر وهدايا بمدارس العجمي

بدأت المدارس باستقبال طلاب بعلم مصر والبالونات والهدايا بمجمع مدارس الدخيلة الرسمية الجديد ومدارس العجمي المختلفة، وقامت مدير الإدارة هبه سليمان يرافقها خالد حماد وكيل الإدارة وعلي محسن مدير التعليم الابتدائي بجولة في المدارس.

دبادبيب وشيكولاته

كما جرى استقبال الطلاب بمدرسة بدر جليم، بشرق المحافظة بالأغاني الوطنية والألعاب وعلم مصر والشيكولاته والدباديب، وبحضور الدكتور كمال عبدالمنعم، ومحمد فرج وكيل المدرسة.

ورود ومبادرة بداية بالجمهورية الجديدة

واستقبلت مدرسة الجمهورية الجديدة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وقيادات المديرية، بالورود والشوكولاته وبمبادرة بداية.

وقال مدير المديرية، إن 33 مدرسة ما بين جديدة انشاء لأول مرة أو خضعت لأعمال ترميم وصيانة شاملة، بمختلف الإدارات التعليمية الفرعية، دخلت الخدمة رسميًا اليوم الأحد، واستقبلت طلابها المسكنين عليها، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المدارس المنتظمة بلغت 2901 مدرسة.

وأشار إلى أن المدارس تستقبل مليون و403 آلاف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى، مقسمين على مدار أيام الأسبوع، مشيرًا إلى التزام جميع المعلمين في فصولهم واستقبال الطلاب بالأنشطة والألعاب.