ضمن مبادرة بداية، الكشف على 1695 مواطنًا خلال قافلة طبية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان جديد"، وفي إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره.

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان جديد

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 18و19 سبتمبر الجاري بقرية البيهو بمركز سمالوط.

أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1695 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء 290 حالة جراحة، و356 حالة اطفال، و305 باطنة، و79 نساء، و89 أسنان، و174 أنف وأذن، و255 جلدية، و85 مسالك، و62 رمد، و79 نساء وتنظيم أسرة، وتم عمل 252 تحليلًا مختلفا، و5 حالات أشعة عادية، و45 حالة موجات صوتية، و133 كشف مبكر للضغط والسكر و6 حالات خلع أسنان وتحويل 14 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحى لــ 145 من أهالى القرية.