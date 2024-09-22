الأحد 22 سبتمبر 2024
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رياضة

بقيادة الأهلي وبيراميدز، الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، حجزت 10 فرق مكانها في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وعلى رأسها النادي الأهلي حامل اللقب وبيراميدز.

ويشارك 16 فريقا في دور المجموعات، الذي يتكون من 4 مجموعات تضم كل منها 4 فرق من 4 مستويات على حسب تصنيف الأندية المتأهلة.

 

الفرق  المتأهلة إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025

وتضم قائمة الأندية المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كل من..

الأهلي 
الترجي التونسي
صن داونز الجنوب أفريقي
الرجاء المغربي
مازيمبي الكونغولي
بيراميدز 
مولودية الجزائر
يانغ أفريكانز التنزاني
أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي
مانيما يونيوم الكونغولي

ويبقي 6 فرق ستحسم تأهلها بشكل رسمي اليوم الأحد مع انتهاء دور ال٣٢.

 

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