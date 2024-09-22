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رياضة

أحمد مجدي: ودية الزمالك وفريق 2005 تهدف للاستعداد للسوبر الأفريقي

أحمد مجدي مدرب الزمالك
أحمد مجدي مدرب الزمالك

 الزمالك، تحدث أحمد مجدي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الفريق الودية أمام فريق ٢٠٠٥ بالنادي التي أقيمت بالأمس

وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ فيتو: الهدف من المباراة كان من أجل تجهيز اللاعبين الجديدة والبدلاء والمستعبدين من لقاء الشرطة الكيني استعدادا للقاء السوبر الأفريقي. 

وأضاف، جوميز المدير الفني كان حريص علي إقامة المباراة الودية كان يتدرب اللاعبين الجدد علي طريقة لعبة خاصة وأنهم لم يتدربوا سوي يومين فقط مع الفريق. 

ويعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، غدا الاثنين، عن قائمة مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي قبل التوجه للسعودية.

ويترأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية، استعدادًا  لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي ستقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد فاز على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية. 

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