نقيب الصحفيين: قرارات القيد الاستئنافي لو سارت في مسارها الطبيعي سننفذها

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قرارات القيد الاستئنافي بالنقابة، لو سارت في مسارها الطبيعي، وتشكيل اللجنة القانوني، فمجلس النقابة سيُنفذها.

القيد الاستئنافي بنقابة الصحفيين

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة لا يعمل خارج إطار القانون واللائحة، ويجب عليه ضبط ملف القيد الاستئنافي، حتى لا يصبح بابًا خلفيًا للانضمام إلى النقابة.

طعون أمام الأعلى للقضاء

وتابع: "أنا قائم على حماية النقابة، بتكليف من الجمعية العمومية، وليس من العمل النقابي أو القانون أن نوافق على قرار بدون رأي فني للنقابة، نحن ملتزمون بتشكيل اللجنة وطبيعتها، وأي قرار ستصدره سيُنفّذ فورًا، وننتظر نتيجة الالتماسات التي رفعناها لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة الاستئناف".