عقوبات مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة للقانون

نظم قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، آليات مزاولة المهنة ووضع لها شروطًا محددة، كما أقر القانون عقوبات رادعة تصل لـ الشطب لمن يمارس المهنة خارج المراكز المنصوص عليها قانونًا.

ضوابط تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي

ونص القانون على أن "من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأي معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريًّا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.

أحقية العلاج الطبيعي في تشخيص الحالات

ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.

وطبقا للقانون يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعاقب تأديبيًّا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:

الإنذار.

الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.