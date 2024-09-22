الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يشارك الطلاب الحصة الأولى فى بداية العام الدراسي الجديد (صور)

عربي أبو زيد مدير
عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

شارك  الدكتور عربي أبو زيد  مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية  برفقة جلال عيد مدير عام ادارة شرق التعليمية اليوم طلاب وطالبات مدرسة الجمهورية الجديدة الحصة الأولى  تزامنا مع انطلاق  أول أيام الدراسة.

 ويأتي ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

وحرص مدير المديرية على دعم وتشجيع الطلاب بداخل الفصول موكدا ان العلم هو أساس النجاح والتميز والحرص على الاستفادة الكاملة من الحصص المدرسية والاستماع إلى المعلمين 

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إنّ الدراسة  انتظمت اليوم الدراسة بكافة  المدارس، وتم استقبال أبنائنا الطلاب بطريقة مناسبة وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية.

 وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الجمهورية الجديدة بمنطقة السيوف، وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري. 

ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تعليم أول العام الدراسي الجديد الاسكندرية العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2024 انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 حبس متحرش الموتوسيكل وزارة التربية والتعليم دخول المدارس

مواد متعلقة

2250 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية في الإسماعيلية (صور)

انتظام الدراسة بمدارس الوادي الجديد (فيديو)

زيلينسكي يشكر الجيش الاوكراني على الضربة الجديدة في روسيا

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

ads

منوعات

المزيد

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية