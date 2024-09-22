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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

الدرهم الاماراتى،
الدرهم الاماراتى، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتي، فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.19 جنيه  للشراء.

13.22 جنيه  للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.18 جنيه للشراء. 

13.22 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي - فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.18 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.18  جنيه للشراء.

13.22  جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي - فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.17  جنيه للشراء.

13.22  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.13 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

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