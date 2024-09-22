أولياء أمور الطلاب بالإسكندرية يفترشون الأرصفة فى انتظار ابنائهم

العام الدراسي الجديد، تجمع أولياء أمور الطلاب في محيط مدارس شرق الإسكندرية، في انتظار ابنائهم، وذلك تزامنا مع انطلاق أول أيام الدراسة.

وافترش أولياء الأمور الأرصفة والشوارع الجانبية المحيطة بالمدارس، وذلك للاطمئنان على تواجد أبنائهم بالطابور الصباحي، والاستعلام على ما يختص بالطلاب من خلال إدارة المدرسة.

وكان قد توافد طلاب وطالبات الإسكندرية اليوم، على كافة مدارس المحافظة مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، وسط تواجد أولياء الأمور للاطمئنان على دخول أبنائهم الطلاب من بوابات المدارس.

وحرص مسؤولو المدارس على التواجد أمام البوابات الرئيسية لمدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات فى بداية العام الدراسي وسط جولات تفقدية من قيادات التربية والتعليم للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

نقل وندب بعض المعلمين لسد العجز وتوزيع معلمي الدفعة الثانية

وصرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بأنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، كما تم توزيع معلمي الدفعة الثانية من المعلمين الجدد ضمن مبادرة الرئيس لتعيين 30 ألف معلم.

وأوضح مدير المديرية أنه تم خفض كثافات الفصول بدخول 456 فصلًا جديدًا الخدمة لأول مرة ما بين إنشاءات جديدة أو توسعات، وكذلك استثمار كافة الفراغات بالمدارس واستخدامها كقاعات دراسية، وإعداد القوائم وإعداد جداول المعلمين واستلام مخصصات الكتب الدراسية من المخازن.

وكان أبو زيد عقد عدة اجتماعات مع نادية فتحي وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني والموجهين العموم والموجهين الأوائل، شدد فيها على تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة والمنظمة لانطلاقة العام الدراسي بشأن تعديل الأنصبة للمعلمين وسد العجز وفتح باب العمل بالحصة للمعلمين الأساسيين والمحالين على المعاش، وكذلك للخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط بواقع 50 جنيها للحصة.

كما شدّد على تكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب والاستعداد لتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 149 لعام 2024، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور، وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين.