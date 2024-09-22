اليوم، انعقاد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا

حدد مجلس الدولة، اليوم الأحد موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس المجلس، وذلك لتوزيع العمل والدوائر .

ويترأس الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة جميعا المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.

الحركة العامة لقضاة مجلس الدولة



وكان تم الإعلان عن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة وتم وضعها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والانجاز بقرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.