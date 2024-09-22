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حوادث

تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي وأسرته لسرقته في الجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس المتهمين باحتجاز أجنبي وأسرته عقب التعدي عليه وسرقته في الجيزة وإعادة المسروقات.

 

احتجاز أجنبي وأسرته عقب التعدي عليه


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم)، بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق تحصيله عليها من المحل، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب باليد وإحداث إصابته وإيثاقه واحتجازه وباقي أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته، والاستيلاء على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مصوغات ذهبية - هاتف محمول) كرهًا عنه.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهم (2 سلاح أبيض - جزء من المبالغ المالية - المشغولات الذهبية المستولى عليها - هاتف محمول).

 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية- مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية "ضُبط") وبحوزته المسروقات.

 

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