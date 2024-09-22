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حوادث

محاكمة تشكيل عصابى مكون من 14 شخصا متهمين بالاتجار فى المخدرات بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، مرافعة الدفاع في محاكمة تشكيل عصابى مكون من 14 شخصا، متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنودة فوزى.
والمتهمون هم "ع. ال" اجنبى الجنسية، صاحب شركة، 45 سنة، "ص. ع" مهندس، 34 سنة، " أ. ح" 32 سنة، " أ. ال" 34 سنة، "م. ف" أجنبى الجنسية، عاطل، "م. ص" صيدلي، 31 سنة، " م. ف. م"، 41 سنة، " م. ع" طالب، 19 سنة، "ح.م" سائق، 43 سنة، "ج.ال" فران، 40 سنة، "أ. م" حاصلة على بكالوريوس تجارة، 38 سنة، "ه.ع" أجنبى الجنسية، 21 سنة، " أ.ع" مدير شركة، 34 سنة، "م.ع" موظف، 54 سنة.

 

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 7511 لسنة 2019 جنايات أول أكتوبر، أن المتهمون من الأول إلى الثانى عشر، اشتركوا فى عصابة كونها المتهمان الأول والسابع، وكان من أغراضها الاتجار فى المواد المخدرة داخل مصر، حيث تبين أنهم حازوا وأحرزوا ونقلو بقصد الاتجار مخدر "ميثأمفيتامين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا مستغلين الحصانة المقررة للمتهم السابع طبقا للقانون فى تسهيل ارتكابها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى السادس،  حازوا بقصد الاتجار مادتين من المواد المخدرة التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " البسيدوافدرين – والإفدرين" فى غير الأحوال المصر بها قانونا، كما حازوا سلاحين ناريين مششخنين "مسدسين" بغر ترخيص، كما حاز المتهم السابع بقصد التعاطى جواهر مخدرة " الأمفيتامين، الحشيش، الميثأمفيتامين" فى غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز المتهم الثامن سلاح نارى "مسدس" غير مرخص، كما حاز المتهم الثالث عشر بقصد الاتجار مخدر "الميثأفيتامين" فى غير الأحوال المصرح بها.

 

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