وزير التربية والتعليم يصل قنا لتفقد سير العملية التعليمية (صور)

وصل صباح اليوم الأحد، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إلى محافظة قنا لتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس في أول يوم دراسى.

استعدادات العام الدراسى بقنا

وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، أنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة وتوسعة 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصلا دراسيا بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليونا 301 ألف جنيه.

وأضاف النوبي أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لـ 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، وكلى، وإنشاء جديد وتوسعات.

يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، ومتوسط كثافة الفصل الدراسي تتراوح بين 44 إلى 49 طالبا.