مدارس قنا تتزين لاستقبال التلاميذ فى أول يوم دراسى (صور)

تزينت مدارس التعليم الاساسى، بمحافظة قنا ، بالبالونات والالعاب لاستقبال التلاميذ فى أول أيام الدراسة، بالمدارس.

أول أيام الدراسة في قنا

وأجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة قنا التعليمية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2024-2025م تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

تفقد السيد مدرستى حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة التى استقبلت اليوم أطفال kg1 والصف الأول الابتدائي، وتابع الفصول وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والمكتبة.



استعدادات العام الدراسى

وتفقد عددًا من الفصول الدراسية داخل المدارس، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.



كما تابع وكيل الوزارة مدرسة تحيا مصر 1 الرسمية المتميزة للغات للإطلاع على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد حيث تابع أعمال النظافة، والدهانات، بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية وقوائم الفصول والمكتبة وحجرات الأنشطة والمعامل والحاسب الآلي

و أكد السيد أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الفصول مشيرا إلى وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي.