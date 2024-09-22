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بالعمامة والجلباب، حضور مكثف لطلاب الأزهر في معاهد قنا (صور)

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية بقنا، فيتو

شهدت مدارس التعليم الأزهرى بمحافظة قنا حضورا مكثفا للطلاب والتلاميذ بالزى الرسمى “العمامة والجلباب” في بداية العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

العام الدراسي الجديد

وشدد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة  بالمتابعة الميدانية لكافة القطاعات المعنية بزمام قراهم وخصوصا استقبال العام الدراسى الجديد.

من جانبهم، قام رؤساء المراكز بقنا بمتابعة ميدانية على المدارس والمعاهد الأزهرية للوقوف على أهم المستجدات استقبالا للعام الدراسى الجديد.

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