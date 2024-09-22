ابن المايسترو الذي احترف التمثيل، عامان على رحيل الفنان هشام سليم

هشام سليم ، ممثل مصري، هو ابن مايسترو الكرة صالح سليم، عشق الفن والرياضة معا، بدأ التمثيل طفلا.

وكان أول ظهور فنى له فى فيلم "إمبراطورية ميم" ابنا لفاتن حمامة التى رشحته لهذا الدور، كان جريئا فى آرائه، عاش طوال حياته رافضا أن يرفع الراية البيضاء لكثير من المتغيرات التي طرأت على الساحة الفنية، ولذلك لم يحصل على أدوار البطولة المطلقة، وظل حبيسا للأدوار الثانوية، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2020 عن أربعة وستين عاما.

ولد الفنان هشام سليم عام 1958، وتخرج في معهد السياحة والفنادق عام 1981، التحق بالدراسات الحرة بالأكاديمية الملكية بلندن، وأتقن اللغة الفرنسية، لعب كرة القدم في طفولته.

وكان من المنتظر أن يصبح خليفة لوالده بالملاعب لكنه سرعان ما خطفه الفن الذى يحبه وجذبته أضواء بلاتوهات السينما والتليفزيون، وظهرت البداية مع مسرح المدرسة ثم فرقة التمثيل بالجامعة.

وبالرغم من رفض والده اللاعب دخوله مجال الفن إلا أن فاتن حمامة وكانت صديقة للعائلة استطاعت اقناعه ليبدأ بإمبراطورية ميم مشواره مع الفن.

تحذير المايسترو من الغرور

عن البداية يقول هشام سليم: “أبويا كان يرى الفن مثل كرة القدم، من الممكن أن يغدر بصاحبه، وفي البداية كان يعارض دخولي مجال الفن وبعد فترة اقتنع، والشيء الوحيد الذي حذرني منه والدي هو التفاهة والغرور".

الفنان هشام سليم، فيتو

الفنان هشام سليم متنوع فى أدواره، فقدم أدوارا كثيرة ومتميزة في أفلام ومسرحيات ومسلسلات تليفزيونية، فمن أشهر أدواره في السينما: تزوير في أوراق رسمية، أيوب، الأوباش، عندما يتكلم الصمت، أرض الأحلام، اغتيال مدرسة، انت عمرى، كريستال، الهجامة، يامهلبية يا،اسكندرية كمان وكمان، العاصفة، الناظر، سنوات الخطر، أريد حلا، الأراجوز، جمال عبد الناصر، فضيحة العمر، الباحثات عن الحرية، وغيرها.

عادل البدرى أشهر أدواره

وفى الدراما قدم هشام سليم مسلسلات ليالى الحلمية فقدم دور عادل البدرى، الراية البيضا، أرابيسك، لقاء على الهواء، امرأة من زمن الحب، الكومى، هوانم جاردن سيتى، ومازال النيل يجرى، درب الطيب، محمود المصرى، ملك روحى، المصراوية.

وكان آخر اعماله مسلسل “هجمة مرتدة”، ومن اشهر مسرحياته مسرحية شارع محمد على مع الفنانة شريهان التي تصفه بصديق العمر، الى جانب فوازير خد وهات بالتليفزيون، وبرنامج "طرطأ وفنجل".

هشام مع والده المايسترو صالح سليم، فيتو

تزوج هشام سليم مرتين، الأولى في مراحل حياته الأولى من مرفت النحاس، وتوج هذا الزواج بأبنائهما الثلاثة نور وزين وعصمت ثم انفصلا، وقامت نور بعملية تحول جنسى وكانت مثار متاعب لوالدها، وتزوج للمرة الثانية وأقام مشروعا سياحيا بالغردقة يقوم بإدارته.

هشام سليم وماجدة الرومى فى عودة الابن الضال، فيتو

فجأة وبدون مقدمات انتشرت أنباء عن إصابة الفنان هشام سليم بالسرطان، وأكد هشام أنه اكتشف إصابته بسرطان في الصدر في يناير 2021،، لكنه كان يتكتم علي نبأ إصابته بالمرض اللعين، وطالب المقربين منه بعدم الإفصاح عن إصابته، وبالرغم من نفيه المرض لكن الأيام كشفت عن إصابته بمرض السرطان الذي أصابه بالوهن والضعف، كانت معاناة هشام مع المرض كبيرة، حتى انه ابتعد عن الأضواء بل إنه غادر القاهرة الى العين السخنة للاستجمام وحتى يثبت ان مرضه ماهو الا شائعة.

وكشف الدكتور ياسر عبد القادر الطبيب المعالج لـ هشام سليم في تصريحاته بعد وفاته: إن هشام سليم كان يعاني من مرض سرطان الرئة، بعدما جرى اكتشافه في مرحلة متقدمة وليست في المراحل الأولى التي يسهل معها العلاج والتعافي، وأن الراحل قد قام بتجربة عدد مختلف من العلاجات سواءً "الكيماوية أو الإشعاعية أو المناعية"، لكن كانت حالته قد تدهورت ليرحل هشام سليم في مثل هذا اليوم عام 2022.

وصف السرطان بالمرض البايخ

الغريب أن هشام سليم في لقاء "برنامج حوار صريح جدا" مع المذيعة منى الحسينى في أوائل التسسعينيات أي منذ اكثر من ثلاثين عاما، سألته المذيعة لو جاءتك جائزة مالية كبيرة لمن تهديها فقال: "أقدمها إلى مرضى السرطان في معهد السرطان لأن هذا المرض خبيث وبايخ ويحتاج إلى فترة علاج طويلة".

الفنان هشام سليم، فيتو



بعد الرحيل كرم مهرجان القاهرة السينمائى اسم الفنان هشام سليم، كما قام مجموعة من الفنانين بقيادة إلهام شاهين بزرع شجرة باسم هشام سليم، كما خصصت قاعة فى دار المسنين التى تنشئها حاليا نقابة الممثلين باسم هشام سليم.