إلغاء الدراسة اليوم الأحد في 5 مدن شمال فلسطين المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية أنه تقرر إلغاء الدراسة اليوم الأحد في عدد من البلدات جنوب شرق مدينة حيفا، وعكا وطبريا ونهاريا وصفد، بسبب الهجمات الصاروخية التي أطلقها حزب الله اللبناني، على عدة مناطق في إسرائيل.

🔴 مصادر عبرية: الانفجارات وصافرات الإنذار التي سمعت قبل قليل قرب قرية كفر مندا سببها الصواريخ التي أطلقت من لبنان#الاحتلال_الإسرائيلي pic.twitter.com/egqaZ5C83f — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 22, 2024

ودوت للمرة الثالثة صفارات الإنذار في حيفا ومرج ابن عامر والناصرة شمال فلسطين المحتلة.

إطلاق 15 مقذوفا على مدن شمال إسرائيل

وكانت القناة الإسرائيلية 12، قد ذكرت أنه تم إطلاق نحو 15 مقذوفا قبل قليل للمرة الثانية في غضون ساعات من الأراضي اللبنانية باتجاه مدن شمال إسرائيل.

أما موقع "إسرائيل هيوم"، فأكد "إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ للمرة الثالثة من لبنان باتجاه مدن الشمال".

وقبل ذلك، أعلنت حزب الله اللبناني فجر الأحد، استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن "حزب الله أطلق صواريخ متوسطة المدى على مناطق جنوب حيفا صباح الأحد، ووسع نطاق هجماته بشكل كبير".

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان



وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة لحزب الله سلاح الجو يشن غارات الآن على لبنان.



وأفاد شهود عيان بأن سربا كبيرا من الطيران الحربي يحلق بشكل منخفض نحو الحدود اللبنانية.

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