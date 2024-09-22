مواعيد مباريات اليوم في كأس القارات للأندية والدوري الإنجليزي والإسباني والكونفدرالية
تجري اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في كأس القارات للأندية والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وكأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي والدوري الألماني.
كأس القارات للأندية
العين الإماراتي مع أوكلاند سيتي 7 مساء
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي مع أرسنال 6.30 مساء
الكونفدرالية الأفريقية
المصري مع الهلال الليبي 7 مساء
الدوري الإسباني
فياريال مع برشلونة 7.30 مساء
فاليكانو مع أتلتيكو مدريد 10 مساء
الدوري الإيطالي
إنتر مع ميلان 9.45 مساء
الدوري الفرنسي
أنجيه مع نانت 6 مساء
الدوري الألماني
ليفركوزن مع فولفسبورج 4.30 مساء
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