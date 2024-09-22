الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس القارات للأندية والدوري الإنجليزي والإسباني والكونفدرالية

مانشستر سيتي وآرسنال،
مانشستر سيتي وآرسنال، فيتو

تجري اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في كأس القارات للأندية والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وكأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي والدوري الألماني.

كأس القارات للأندية 

العين الإماراتي مع أوكلاند سيتي 7 مساء 

الدوري الإنجليزي 

مانشستر سيتي مع أرسنال 6.30 مساء 

الكونفدرالية الأفريقية 

المصري مع الهلال الليبي 7 مساء 

الدوري الإسباني 

فياريال مع برشلونة 7.30 مساء 

فاليكانو مع أتلتيكو مدريد 10 مساء 

الدوري الإيطالي 

إنتر مع ميلان 9.45 مساء 

الدوري الفرنسي 

أنجيه مع نانت 6 مساء 

الدوري الألماني 

ليفركوزن مع فولفسبورج 4.30 مساء 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الكونفدرالية الدوري الانجليزي الدوري الإسباني برشلونة مانشستر سيتي نانت

مواد متعلقة

آرسنال يتفوق تاريخيا على مانشستر سيتي (إنفوجراف)

قمة مانشستر سيتي وأرسنال، تعرف على مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.. 115 تُهمة تهدد مانشستر سيتي بالاستبعاد من كل المسابقات بالموسم الحالي.. وجوارديولا يقترب من الرحيل لقيادة هذا المنتخب

حكم مباراة برشلونة وفياريال في الليجا

الأكثر قراءة

بالأحضان، أحمد سعد يعود لطليقته في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

حقيقة تلوث مياه الشرب بسوهاج

حريق في عقار سكني بمنطقة كفر طهرمس (فيديو)

خبير عسكري يكشف حيلة حزب الله للإفلات من الضربات السيبرانية الإسرائيلية

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

إعلام عبري: أضرار وحرائق لحقت قاعدة رامات ديفيد نتيجة الهجوم الصاروخي من لبنان

ads

منوعات

المزيد

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية