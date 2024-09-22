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رياضة

كورتوا يحقق رقما سلبيا تاريخيا في الدوري الإسباني

كورتوا، فيتو
كورتوا، فيتو

حقق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، رقما سلبيا تاريخيا، خلال مواجهة إسبانيول، مساء أمس السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في سادس جولات الليجا.

ومن هجمة مرتدة سريعة لفريق إسبانيول، وصلت الكرة إلى اللاعب جوفري، الذي انطلق وسدد كرة ارتطمت بكورتوا، وسكنت الشباك في الدقيقة 53، ليمنح التقدم للضيوف.

رقم كورتوا السلبي في الليجا

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تيبو كورتوا أصبح أول حارس مرمى لريال مدريد، يسجل هدفا ذاتيا في مباراة بالدوري الإسباني في القرن 21.

يذكر أن ريال مدريد أنهى مباراة إسبانيول، بالفوز 4-1، من توقيع داني كارفاخال، رودريجو، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في الدقائق 58 و75 و78 و90 على الترتيب.

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