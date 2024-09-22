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حوادث

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار في كفر طهرمس

حريق عقار في كفر
حريق عقار في كفر طهرمس، فيتو

نشب حريق هائل في عقار في منطقة كفر طهرمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عقار سكنى بمنطقة كفر طهرمس وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ. 

وتبين بالفحص نشوب حريق في الطابق الأراضي وامتد إلى الطابق الأول، وجار السيطرة على الحريق.

 

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