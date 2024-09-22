3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار في كفر طهرمس
نشب حريق هائل في عقار في منطقة كفر طهرمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عقار سكنى بمنطقة كفر طهرمس وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص نشوب حريق في الطابق الأراضي وامتد إلى الطابق الأول، وجار السيطرة على الحريق.
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