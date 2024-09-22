مولودية الجزائر يفوز 2-0 على الاتحاد المنستيري ويقصيه خارج دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، فاز فريق مولودية الجزائر على ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

سجل هدف المولودية الأول اللاعب زكريا نعيجي في الدقيقة 70، بينما سجل مدافع المنستيري هدفا ثانيا في مرماه في الدقيقة 81

بهذه النتيجة يتأهل الفريق الجزائري إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ويطيح بنظيره الاتحاد المنستيري خارج البطولة

نتيجة مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بفوز الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، مما يعني أن التعادل بأي نتيجة سيكون كافيًا للضيوف من أجل بلوغ دور المجموعات، أما مولودية الجزائر فتحتم عليه الفوز بفارق هدفين من أجل انتزاع بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ونجح المولودية في تعويض الخسارة ليستكمل طريقه نحو مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس بوميل.

فريق الاتحاد المنستيري، فيتو

وامتلأت مدرجات ملعب 5 جويلية بجماهير المولودية بعد أن قدّمت اللوحة الرائعة على ملعب حمادي العقربي في مباراة الذهاب، مما يُزيد من حظوظ فريقهم في القيام بريمونتادا مصغرة والتأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري اليوم

ونقلت مباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا عبر قناة "الجزائرية الشبابية السادسة" المجانية، كما تم نقلها أيضًا عبر قناة "الوطنية التونسية الأولى".