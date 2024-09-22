الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مولودية الجزائر يفوز 2-0 على الاتحاد المنستيري ويقصيه خارج دوري أبطال أفريقيا

فريق مولودية الجزائر،
فريق مولودية الجزائر، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، فاز فريق مولودية الجزائر على ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

سجل هدف المولودية الأول اللاعب زكريا نعيجي في الدقيقة 70، بينما سجل مدافع المنستيري هدفا ثانيا في مرماه في الدقيقة 81

بهذه النتيجة يتأهل الفريق الجزائري إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ويطيح بنظيره الاتحاد المنستيري خارج البطولة 

نتيجة مباراة الذهاب 

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بفوز الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، مما يعني أن التعادل بأي نتيجة سيكون كافيًا للضيوف من أجل بلوغ دور المجموعات، أما مولودية الجزائر فتحتم عليه الفوز بفارق هدفين من أجل انتزاع بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ونجح المولودية في تعويض الخسارة ليستكمل طريقه نحو مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس بوميل. 

فريق الاتحاد المنستيري، فيتو

وامتلأت مدرجات ملعب 5 جويلية بجماهير المولودية بعد أن قدّمت اللوحة الرائعة على ملعب حمادي العقربي في مباراة الذهاب، مما يُزيد من حظوظ فريقهم في القيام بريمونتادا مصغرة والتأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري اليوم

ونقلت مباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا عبر قناة "الجزائرية الشبابية السادسة" المجانية، كما تم نقلها أيضًا عبر قناة "الوطنية التونسية الأولى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر الاتحاد المنستيري ملعب 5 جويلية باتريس بوميل

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، الترجي يسحق ديكاداها 0/8 ويصعد لدور المجموعات

بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري بالشوط الأول

الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا بثلاثية ويصعد لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

بقائمة تضم 24 لاعبا، الزمالك يطير إلى السعودية استعدادا لـ"السوبر" وهذا موقف فتوح

ساعر يبلغ نتنياهو تخليه عن حقيبة وزير جيش الاحتلال

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجدة في المنام وعلاقتها بالدعم والمساندة من العائلة

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية