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رياضة

مصطفى عسل يتوج بطلا لبطولة باريس للإسكواش

مصطفى عسل, فيتو
مصطفى عسل, فيتو

توج مصطفى عسل لاعب منتخب مصر ببطولة باريس الدولية للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش.

وخطف مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا ولاعب بالم هيلز بطولة باريس للإسكواش من علي فرج المصنف الأول عالميًا بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-7,  11-8 , 4-11 , 11-7، وهذه هي البطولة الثانية التي يحققها مصطفى عسل على حساب "فرج" خلال شهر سبتمبر.

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