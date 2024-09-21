مصطفى عسل يتوج بطلا لبطولة باريس للإسكواش

توج مصطفى عسل لاعب منتخب مصر ببطولة باريس الدولية للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش.

وخطف مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا ولاعب بالم هيلز بطولة باريس للإسكواش من علي فرج المصنف الأول عالميًا بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-7, 11-8 , 4-11 , 11-7، وهذه هي البطولة الثانية التي يحققها مصطفى عسل على حساب "فرج" خلال شهر سبتمبر.