دوري أبطال أفريقيا، الترجي يسحق ديكاداها 0/8 ويصعد لدور المجموعات

صعد فريق الترجي التونسي لثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه الكاسح على ديكاداها بطل الصومال بنتيجة 8-0، مساء اليوم السبت، على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وكان الترجي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1 على نفس الملعب.

أهداف مباراة الترجي وديكاداها

تقدم البرازيلي يان ساس بالهدف الأول للترجي بعد 9 دقائق فقط، قبل أن يضاعف كيبا سووي معاناة ديكاداها بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 19 لم يمهل الخطير يوسف البلايلي الفريق الصومالي الوقت للعودة وأحرز ثالث الأهداف، قبل أن يسجل مجددا رابع أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لم يهدأ الترجي في الشوط الثاني وبدأ بضغط هجومي قوي بحثا عن إحراز المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة 51 عاد يوسف البلايلي ليمارس هوايته ويحرز الهدف الخامس لفريقه وثالث أهدافه في المباراة "هاتريك".

وجاء الدور على قلب الدفاع محمد أمين توجاي ليهز شباك ديكاداها بالهدف السادس في الدقيقة 70 من علامة الجزاء، ثم أحرز الدربالي الهدف السابع في الدقيقة 73.

واختتم الجلاصي مهرجان الأهداف للترجي في الدقيقة 77 بتسجيله الهدف الثامن.