ربيعة: أستمع للنقد وأعمل على تطوير أدائي وسط منافسة شرسة بكل المراكز

أعرب رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب جاء بعد مشوار طويل وشاق، ولذا فالجميع سعيد للغاية بهذا التتويج.

وأضاف ربيعة أن هناك حالة من المنافسة الشديدة بين لاعبي الأهلي في كل المراكز، وهو الأمر الذي ينعكس على مستوى الفريق بشكل عام، ولكن قرار المشاركة بيد المدير الفني.

وأضاف أنه يستمع جيدًا للانتقادات ويعمل دائمًا على تطوير أدائه بالشكل الذي يفيد الفريق.

وشدد ربيعة على أن ثقافة الفوز متوارثة في الأهلي منذ الصغر، بداية من قطاع الناشئين وصولًا إلى الفريق الأول، والجميع يدرك جيدًا أنه بمجرد الانتهاء من بطولة يتم التفكير في البطولة الجديدة، وهذا سر النجاح في الأهلي.

تسلم النادي الأهلي درع الدوري الجديد في إستاد القاهرة الدولي بعد نهاية مباراة المارد الأحمر أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بلقب الدوري الممتاز لموسم 2023-2024.

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

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الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا بثلاثية ويصعد لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.