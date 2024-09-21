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رياضة

شاهد، نجلة إمام عاشور تلتقط صورا مع درع الدوري

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على الاحتفال بدرع الدوري مع ابنته على أرضية ملعب استاد القاهرة.

وعرضت قناة أون تايم سبورت لقطات من احتفال تمام عاشور مع ابنته بدرع الدوري.

تسلم النادي الأهلي درع الدوري الجديد في إستاد القاهرة الدولي بعد نهاية مباراة المارد الأحمر أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بلقب الدوري الممتاز لموسم 2023-2024.

وكان الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

ولمشاهدة لحظة تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز اضغط هنا واضغط هنا

 

الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا بثلاثية ويصعد لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

 

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا
وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.

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