اليوم ختام تسجيل طلاب المرحلة الثالثة في تقليل الاغتراب والتحويلات

يختتم موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية:

التحويل بين الكليات الجامعية:

• سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

ويبحث عدد من الطلاب عن شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي وغلق باب التحويلات على موقع التنسيق.

شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب

وأوضح مصدر بالتعليم العالي أنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة، بشرط أن يستكمل الطالب عاما دراسيا كاملا، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالتحويل بين الكليات أبرزها:

نجاح الطالب، وألا يكون صدر بحقه قرار فصل من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وأن يكون حسن السمعة والسير والسلوك، وألا تكون هناك عقوبات تأديبية موقعة عليه، بجانب أن يكون محققًا لكافة الاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية في هذا الشأن، بجانب أن يكون التحويل وفقا للتخصصات المتاحة من قبل الجامعات.