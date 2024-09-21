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رياضة

معتز إينو: الأهلي سيفوز على الزمالك بثلاثية في السوبر الإفريقي

السوبر الافريقي بين
السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك، فيتو

قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي الأسبق: إن نزول أحمد فتوح تمرين نادي الزمالك، أو الملعب بعد خروجه من الحبس يعتبر تحديا لأهل المجني عليه.

مشكلة فتوح مع أسرة ضحية حادث السير

وأضاف:"صحيح إن ممارسة رياضة كرة القدم أكل عيش أحمد فتوح، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك شخصا توفى، نفسيًا فتوح ليس على أكمل وجه، ويجب أن ينتهي من الأزمة، وبعد ذلك النزول إلى الملعب".

وأوضح أن نزول "فتوح" الملعب بعد خروجه من السجن سيؤدي إلى معاندة أهل المتوفي، وعدم التصالح والحصول على الدية.

من يتفوق في مباراة السوبر الإفريقي؟

ولفت إلى أن مباريات القمة تكون دائمًا خارج التوقعات، ولكن هناك مؤشرات تتحدث عن الفريق الفائز المقبل في مباراة السوبر الأفريقي، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك يمتلك لاعبين كبارا ومؤثرة، ولكن النادي الأهلي حظوظه أعلى من الزمالك، وقام بالكثير من الصفقات الجدية، وحظوظه أكبر مع الزمالك.

وتوقع معتز إينو خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدم الاعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: فوز النادي الأهلي على الزمالك 3/0 في مبارة السوبر الإفريقي، معقبًا: "المبارة المقبلة هتكون سكور للنادي الأهلي بإذن الله".

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الحارس الأفضل في الأهلي

وأوضح أن جميع حراس الأهلي كبار، مشيرًا إلى أن "الشناوي" هو رقم واحد في حراس الأهلي، ومصطفى شوبير هو القادم، وحمزة علاء هو المستقبل.

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