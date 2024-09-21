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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري بالشوط الأول

فريق مولودية الجزائر،
فريق مولودية الجزائر، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة مولودية الجزائر أمام ضيفه الاتحاد المنستيري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب 5 جويلية، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

 

نتيجة مباراة الذهاب 

وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بفوز الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، مما يعني أن التعادل بأي نتيجة سيكون كافيًا للضيوف من أجل بلوغ دور المجموعات، أما مولودية الجزائر فعليه الفوز بفارق هدفين، أو الفوز 1-0 للجوء إلى ركلات الترجيح.

ويطمع المولودية لتعويض الخسارة واستكمال طريقه نحو مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بقيادة مدربه الفرنسي بوميل، بينما يراهن المنستيري على الفوز مجددا والخروج بنتيجة إيجابية في الإياب.

فريف الاتحاد المنستيري، فيتو

وامتلأت مدرجات ملعب 5 جويلية بجماهير المولودية بعد أن قدّمت اللوحة الرائعة على ملعب حمادي العقربي في مباراة الذهاب، مما يُزيد من حظوظ فريقهم في القيام بريمونتادا مصغرة والتأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري اليوم

تنقل مباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري اليوم في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بصورة مجانية عبر قناة "الجزائرية الشبابية السادسة" كما ستكون منقولة أيضًا عبر قناة "الوطنية التونسية الأولى".

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