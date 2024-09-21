مصرع طفلة إثر انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها، فى انفجار أسطوانة بوتاجاز، واحترقت شقتها السكنية بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول بوجود حريق بالعقار شارع ذو الفقار بمنطقة جناكليس، دائرة القسم.

انتقل ضباط قسم الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى شقق العقار المشار إليه نتيجة إنفجار إسطوانة البوتاجاز ما أدى الى حدوث موجة انفجارية أسفرت عن وفاة طفلة.

تمت السيطرة على النيران وإخمادها ونقل جثة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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