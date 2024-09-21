بعد أدائه أمام جورماهيا، نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ إمام عاشور

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة حادة إلى إمام عاشور لاعب الأهلي بعد أدائه اليوم في مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي المعروف بانتمائه للقلعة الحمراء في تدوينة له عبر منصة X: إمام عاشور.. الثقة بالنفس مطلوبة طبعا، لكن لما تزيد عن حدها تنقلب لعدم اهتمام. الكورة مش هتسمع كلامك لو مررت تمريرة طويلة أو سددت بعدم اهتمام. احترمها تحترمك.

الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.