ضمت 15 قيادة، حركة تنقلات واسعة بمحافظة الإسكندرية
أصدر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، حركة تنقلات واسعة شملت عددا من إدارات المحافظة والأحياء، وطالت الحركة عددا من القيادات التي كانت مسيطرة على مقاليد المحافظة أثناء تولي اللواء محمد الشريف محافظا للمدينة.
وتضمنت الحركة الإطاحة بـ إيمان شرف من مدير عام العلاقات العامة والإعلام للمحافظة الملقبة بالسيدة الأولى في المحافظة، لتشغل وظيفة تسيير أعمال مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وإيمان خليل لتشغل تسيير أعمال إدارة العلاقات العامة وكانت موظفة بالعلاقات الخارجية بإدارة الإعلام، وقيام سامية توفيق بتسيير أعمال الشئون الإدارية من مدير عام النظافة.
وشمل القرار نقل إيمان جابر من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لتسيير أعمال المركز النموذجي، وحامد متولي من سكرتير عام حي العجمي الي حي العامرية أول، وعماد الحوشي من الرصد البيئي الي سكرتير عام حي العجمي.
وتتضمن القرار عددا آخر بالنقل والندب والنقل وصل عددهم إلي ١٥ قيادة
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