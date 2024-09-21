شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره إسبانيول بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – فران جارسيا – أوريلين تشواميني

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر – كيليان مبابي – رودريجو

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ريال مدريد في مباراته في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد، بهدفين دون رد.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند ميندي

خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك

حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول

واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.