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ثقافة وفنون

أسرة "زمالك بولاق" تحصل على إجازة لمدة 3 أيام

مسلسل زمالك بولاق,
مسلسل زمالك بولاق, فيتو

حصلت أسرة مسلسل “زمالك بولاق” على إجازة لمدة 3 أيام، بسبب انتهاء التصوير بأحد الديكورات الأساسية للعمل، ومن المقرر أن تستأنف التصوير خلال الأسبوع الجاري بديكور الزمالك والذى يجمع كل من خالد الصاوي وعبير صبري.

وتدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن كل منهما عاش ظروف ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

 

أبطال مسلسل زمالك بولاق

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

 

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