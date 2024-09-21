المصرية للمطارات تُنفذ برنامجا تدريبيا لطلاب كلية الإعلام بالجامعة البريطانية

نظمت الشركة المصرية للمطارات برنامج تدريب صيفي لطلبة كلية الإعلام بالجامعة البريطانية حيث تم تدريبهم في مطار سفنكس الدولي؛ ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع تخرج للطلبة حيث تم تكليفهم من جانب الجامعة بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية متكاملة ترتكز على الترويج الجيد لمطار سفنكس الدولي.

الشركة المصرية للمطارات تُنفذ برنامج تدريب صيفي لطلاب كلية الإعلام بالجامعة البريطانية

يأتي ذلك إنطلاقًا من دور المسؤولية المجتمعية التي توليها وزارة الطيران المدني اهتمامًا كبيرًا بشأن المساهمة في تدريب الشباب الخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال الإعلام والاتصال، وإيمانًا بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والتطبيق العملي في مجال الطيران المدني، وتطوير مهارات الكوادر الشبابة في مجال الإعلام والاتصال.

وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بضرورة دعم أوجه التعاون الفعال بين الأكاديميات والمؤسسات التعليمية بما يسهم في تنمية مهارات الكوادر البشرية من شباب الخريجين وتدريبهم في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني؛ بما يساهم في تطوير الكفاءات البشرية وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وفي هذا الإطار حرصت الشركة بتوفير بيئة تدريبية متكاملة تعكس التزامها بتأهيل الكوادر الإعلامية حديثة التخرج، وتقديم أحدث الوسائل التقنية والتدريبية المتخصصة لهم.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي للطلبة، تدريبهم من خلال ورش عمل تطبيقية ومحاضرات قدمها نخبة من خبراء الإعلام والعلاقات العامة، مما أتاح للطلبة فرصة اكتساب الخبرات العملية في بيئة مهنية، فضلًا عن اعتمادهم على تطبيق الاستراتيجيات الإعلامية المناسبة للحملة الترويجية للمشروع، من خلال الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة المستخدمة في مجال الإعلام بما يسهم في تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الإعلامي والتحديات المرتبطة به.

وفي ختام البرنامج التدريبي، تم تكريم الطلبة بشهادات إتمام التدريب، معربين عن امتنانهم بالبرنامج التدريبي ولما اكتسبوه من استفادة كبيرة من واقع العمل بالشركة المصرية للمطارات على أتاحة هذه الفرصة المثمرة من خلال قيامهم بتجربة عملية فريدة مؤكدين على استفادتهم القصوى من البرنامج والذي يعد خطوة هامة نحو دعم الكوادر الشابة.